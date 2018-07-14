В Китае заявили о приверженности денуклеаризации Кореи

ПЕКИН,14 июл – РИА Новости. Китай твердо придерживается необходимости денуклеаризации на Корейском полуострове, готов прикладывать усилия и активно сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами ради достижения мира и стабильности на полуострове, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.

"Говоря о ядерной проблеме КНДР, можно отметить, что ситуация на Корейском полуострове в последнее время заметно улучшилась, она продвигается в правильном направлении политического урегулирования", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.

По его словам, все стороны должны в полной мере ценить последнее позитивное развитие ситуации, давшееся с большим трудом, а "учитывая сложность и уникальность природы проблемы Корейского полуострова, все стороны должны продвигаться в одном направлении и придерживаться этого курса".

"Китай привержен денуклеаризации, миру и стабильности на Корейском полуострове, Пекин также выступает за решение существующей проблемы путем диалога и переговоров. КНР продолжит работать с другими сторонами ради достижения денуклеаризации, создания мирного механизма и установления продолжительного мира на Корейском полуострове", — отметил Ян Цзечи.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.