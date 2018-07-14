В Эймсбери нашли бутылку из-под отравляющего вещества

Спасатели у жилого комплекса в Эймсбери в связи с расследованием отравления людей. Архивное фото

Спасатели у жилого комплекса в Эймсбери в связи с расследованием отравления людей. Архивное фото

ЛОНДОН, 14 июл — РИА Новости. Следователи нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося британца Чарли Роули в Эймсбери, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

"В среду, 11 июля, маленький флакон был найден во время обыска дома Чарли Роули в Эймсбери. Он был доставлен в лабораторию Минобороны в Портон-Даун для исследований. По итогам анализов ученые подтвердили нам, что вещество, содержавшееся во флаконе, было "Новичком". Дальнейшие научные тесты будут проведены для того, чтобы установить, из той же ли партии это вещество, что и вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в марте, и это остается основной линией расследования полиции", — завили в Скотланд-Ярде.

Гарантий нет

В полиции отметили, не могут утверждать, что следов вещества больше нигде нет, ряд объектов в Солсбери и Эймсбери останутся оцеплены стражами порядка, говорится в заявлении главы контртеррористического подразделения Столичной полиции Лондона Нила Басу.

"Это необходимо для продолжения тщательных поисков, являющихся мерой предосторожности во имя обеспечения общественной безопасности и в интересах следствия", — пояснил представитель полиции.

Полиция также выясняет, каким образом флакон оказался в доме Роули и откуда вообще он взялся. При этом следствие, в отличие от британского правительства, ни разу напрямую не обвиняло Россию в применении нервно-паралитического вещества на территории Соединенного Королевства.

Британия ждет экспертов ОЗХО

Эксперты ОЗХО по просьбе Великобритании на следующей неделе прибудут в Соединенное Королевство, чтобы провести независимую экспертизу вещества, которым были отравлены британцы в Эймсбери.

"Великобритания пригласила независимых технических экспертов из международной надзорной организации по химоружию посетить в начале следующей недели Великобританию, чтобы провести независимую экспертизу нервно-паралитического вещества, от отравления которым умерла британская гражданка в Эймсбери, а второй человек находится в тяжелом состоянии в больнице", — говорится в сообщении МИД Великобритании.

Реакция российского посольства

Во время визита эксперты Организации по запрещению химоружия смогут забрать образцы вещества, которые затем проверят в лабораториях, выбранных ОЗХО.

Посольство России в Великобритании хочет получить от Британии сведения о том, какое именно вещество было обнаружено в Эймсбери и почему отравления происходят недалеко от химической лаборатории Портон-Даун, заявил официальный представитель дипмиссии.

Как отметил дипломат, посольство уже требовало предоставить сведения об исследованиях в Портон-Дауне и производстве там боевых отравляющих веществ, однако Лондон на это ничего не ответил, хотя речь может идти об утечке веществ из данной лаборатории.

Пресс-секретарь призвал Британию снять завесу секретности в отношении всех ведущихся расследований и напомнил, что Россия не предоставили официальную информацию относительно отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея, его дочери Юлии, а также о других подобных инцидентах, поскольку Лондон отказывается от взаимодействия с Москвой.

Что произошло

В связи с этим, отметил пресс-секретарь, российская сторона не может проверить достоверность заявлений британской полиции, поэтому приходится полагаться на публичную информацию.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.