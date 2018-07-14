Лавров обвинил США в неоднократных попытках пересмотреть мировой порядок

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США вышли из многих международных соглашений, пытаясь пересмотреть мировой порядок, Вашингтон продолжает политику ревизионизма и по сей день, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, текст которого размещен на сайте МИД РФ.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан США и СССР в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен, однако договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора, а в 2002 соглашение по ПРО прекратило свою работу.
Лавров напомнил, что Россия неоднократно предлагала членам ОБСЕ заключить договор о европейской безопасности, в котором юридически было бы закреплено обязательство не повышать безопасность за счет безопасности других стран, однако для НАТО такого варианта не существовало.