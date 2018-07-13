Ушаков: России и США важно взаимодействовать в сирийском урегулировании

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. России и США важно взаимодействовать для сирийского урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что очень важно России и Америке взаимодействовать по сирийскому урегулированию", — сказал Ушаков журналистам.

По его мнению, сирийская тема будет одной из основных в ходе разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

"На повестке дня — политическая нормализация, запуск конституционного процесса, экономическое восстановление страны, а также вопрос возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места прежнего проживания. Россия готова работать над этим вместе с США", — добавил он.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.