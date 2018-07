85-летний президент Камеруна намерен седьмой раз стать главой государства

Chers Compatriotes du Cameroun et de la Diaspora

Conscient des défis que nous devons ensemble

relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère,

j’accepte de répondre favorablement à vos appels pressants.

Je serai Votre Candidat à la prochaine élection présidentielle. pic.twitter.com/1q6lZI2P7r