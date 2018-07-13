85-летний президент Камеруна намерен седьмой раз стать главой государства

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Камеруна Поль Бийя, возглавляющий правящую партию "Демократическое объединение камерунского народа", выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, в случае победы это будет его седьмой срок в должности главы государства.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Камеруне назначены на 7 октября. Оппозиционная партия "Социал-демократический фронт" уже назначила своего кандидата, которым стал член парламента и вице-президент партии Джошуа Осих.

"Дорогие соотечественники из Камеруна и диаспоры! Сознавая проблемы, которые мы должны вместе преодолеть, чтобы сделать Камерун еще более сплоченным, стабильным и процветающим, я принимаю решение положительно ответить на ваши многочисленные призывы. Я буду вашим кандидатом на следующих президентских выборах", — написал Бийя в Twitter.

Chers Compatriotes du Cameroun et de la Diaspora

Conscient des défis que nous devons ensemble

relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère,

j’accepte de répondre favorablement à vos appels pressants.

Je serai Votre Candidat à la prochaine élection présidentielle. pic.twitter.com/1q6lZI2P7r — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) 13 июля 2018 г.

​85-летний Поль Бийя управляет Камеруном с 1982 года. На прошлых выборах в 2011 году оппозиция пыталась оспорить результаты выборов, но иск был отклонен судом.

Камерун — страна, богатая запасами нефти. Кроме того, природные условия для ведения сельского хозяйства здесь более благоприятны, чем в ряде других стран, расположенных к югу от Сахары. В Камеруне число грамотных людей превышает 70% населения — это один из самых высоких показателей в Африке.

Однако в стране крайне высокий уровень безработицы и большое социально-имущественное расслоение населения. В этих проблемах часто обвиняют нынешнего президента Бийю.

Кроме того, население юга страны, где проживает англоговорящее меньшинство Камеруна, часто заявляет, что нынешний глава не дает возможности выходцам с юга полноправно участвовать в политической жизни государства.

Сам Бийя — представитель франкоговорящего большинства страны.