В Пакистане четыре человека погибли при взрыве на митинге

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли и по меньшей мере 31 получил ранения в результате взрыва, произошедшего неподалеку от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана, сообщает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в пятницу утром в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Взрыв произошел в 50 метрах от места проведения митинга в поддержку лидера альянса Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. На место были направлены 40 полицейских. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Сам Дуррани заявил Geo TV, что это пятая по счету атака на него. "Полиция говорила мне об угрозах безопасности", — заявил он, добавив, что в результате взрыва его автомобиль был уничтожен.

"Со мной все в порядке, а вот четверо моих сторонников были убиты", — заявил Дуррани.