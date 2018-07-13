В Нью-Йорке сотни человек пришли посмотреть на заход кровавого солнца

НЬЮ-ЙОРК, 13 июл — РИА Новости, Ирина Андреева. Каждый год 11 и 12 июля в день летнего солнцестояния один из маленьких мостиков Нью-Йорка на востоке Манхэттена превращается в театр под открытым небом, где собираются сотни желающих увидеть, как огромное красное солнце садится ровно по центру уходящей вдаль 42-й улицы.

Улицы Нью-Йорка, как известно, проложены с востока на запад, поэтому любоваться красивыми восходами и закатами здесь можно регулярно, а четырежды в год здесь случается, по аналогии с британским Стоунхэнджэм, Манхэттенхэндж. В эти дни на острове самые зрелищные появления и исчезновения светила за горизонтом.

В этом году эффектному заходу кровавого солнца немного мешали облака, однако собравшуюся толпу это нисколько не смущало. В самом центре моста выставили свою аппаратуру операторы и фотографы, а обыватели пристраивались как могли.

Под мостом, где и проходит 42-я улица, к самому красочному моменту захода, когда на горизонте все стало того самого багряного цвета, загудели машины — люди, которым не хватило места "в партере", спустились и фотографировали оттуда.

Они вставали посредине автодороги, создавая помеху движению. Привычные к подобному интересу туристов и зевак, полицейские просили водителей не ругаться и "немного потерпеть, оно уже сейчас зайдет".