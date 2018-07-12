В Азербайджане потушили возгорание на ЛЭП, вызвавшее энергосбои

БАКУ, 12 июн — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на линии электропередачи, из-за которого в Азербайджане снова наблюдались перебои с электричеством, сообщили в МЧС страны.

В четверг ОАО "Азерэнержи" сообщило, что пожары в регионах страны стали причиной очередного сбоя в энергосистеме Азербайджана. Они привели к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряда регионов Азербайджана. Во избежание крупной аварии было принято решение отсоединить от общей системы высоковольтные линии электропередач, связывающие ТЭС "Азербайджан" и Мингечевирскую ГЭС с подстанцией "Абшерон".

"Противопожарные службы МЧС потушили пожар, произошедший в селе Ханабад Евлахского района Азербайджана на территориях размещения высоковольтных электропроводов. Пожар был потушен в 18.18 (17.18 мск) по местному времени на расстоянии 150-200 метров от места дислокации высоковольтных электропроводов",- сообщает пресс-служба ведовства.

В начале июля в Азербайджане произошло масштабное отключение света, республика была полностью обесточена. Отключение света случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Возбуждено уголовное дело.