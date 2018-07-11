В Памплоне во время забега быков пострадали еще три человека

МАДРИД, 11 июл — РИА Новости. Три человека пострадали в результате забега быков, который состоялся в среду утром в испанской Памплоне в рамках празднований Сан-Фермина.

Забег, длина которого составляет 875 метров, продолжался 2 минуты 50 секунд и привел к многочисленным падениям участников. Это уже пятый забег в рамках празднований в этом году.

Ни один из пострадавших не получил удар рогом быка – эти травмы наиболее опасны. Мужчина из провинции Валенсия получил челюстно-лицевую травму, второй участник родом из одного из поселков недалеко от Наварры – ушиб плеча, третий – из провинции Кастельон – получил травму колена. Все они доставлены в больницу.

Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек.