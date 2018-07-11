Премьер Таиланда поблагодарил участников операции по спасению подростков

Тайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг

Тайские спасатели во время перерыва спасательной операции по вызволению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг

БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поблагодарил всех участников спасательной операции в пещере Тхам Луанг и журналистов, освещавших операцию, в специальном телеобращении, которое транслировали одновременно все телеканалы Таиланда.

"Хочу от имени народа и правительства Таиланда выразить чувство глубокой благодарности всем участникам спасательной операции, как гражданам Таиланда, так и всем принявшим в ней участие гражданам других стран – военнослужащим и гражданским служащим, добровольцам, спасателям и журналистам, освещавшим операцию", — сказал премьер-министр.

"Спасательная операция в провинции Чианграй продемонстрировала всему Таиланду и всему миру, как единство и сплоченность, ярко проявившиеся в выполнении тяжелейшей задачи по спасению жизней, способны гарантировать наилучшие результаты", — добавил премьер.

Многодневная поисково-спасательная операция по выводу на поверхность 12 школьников и их футбольного тренера из затопленной 23 июня 10-километровой пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй в северном Таиланде успешно завершилась 10 июля. Тогда последние четыре подростка и тренер были эвакуированы из пещеры вслед за своими товарищами, выведенными на поверхность спасателями 8 и 9 июля.

В поисках подростков в пещере и их эвакуации, в откачивании воды из пещеры и в обеспечении операции, длившейся почти 18 суток, участвовали более 3 тысяч человек.

Многие эксперты оценили проведенную спасательную операцию в Таиланде как уникальную в мировой истории. В ходе подготовки к эвакуации подростков, не умевших плавать, ускоренно обучили пользованию легководолазным оборудованием. Они в сопровождении опытных дайверов со всего мира и таиландских боевых пловцов прошли почти пятикилометровый маршрут через частично и полностью затопленные участки пещеры.