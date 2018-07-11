Премьер Таиланда поблагодарил участников операции по спасению подростков

БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поблагодарил всех участников спасательной операции в пещере Тхам Луанг и журналистов, освещавших операцию, в специальном телеобращении, которое транслировали одновременно все телеканалы Таиланда.
"Хочу от имени народа и правительства Таиланда выразить чувство глубокой благодарности всем участникам спасательной операции, как гражданам Таиланда, так и всем принявшим в ней участие гражданам других стран – военнослужащим и гражданским служащим, добровольцам, спасателям и журналистам, освещавшим операцию", — сказал премьер-министр.
"Спасательная операция в провинции Чианграй продемонстрировала всему Таиланду и всему миру, как единство и сплоченность, ярко проявившиеся в выполнении тяжелейшей задачи по спасению жизней, способны гарантировать наилучшие результаты", — добавил премьер.
Многодневная поисково-спасательная операция по выводу на поверхность 12 школьников и их футбольного тренера из затопленной 23 июня 10-километровой пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй в северном Таиланде успешно завершилась 10 июля. Тогда последние четыре подростка и тренер были эвакуированы из пещеры вслед за своими товарищами, выведенными на поверхность спасателями 8 и 9 июля.
В поисках подростков в пещере и их эвакуации, в откачивании воды из пещеры и в обеспечении операции, длившейся почти 18 суток, участвовали более 3 тысяч человек.
Многие эксперты оценили проведенную спасательную операцию в Таиланде как уникальную в мировой истории. В ходе подготовки к эвакуации подростков, не умевших плавать, ускоренно обучили пользованию легководолазным оборудованием. Они в сопровождении опытных дайверов со всего мира и таиландских боевых пловцов прошли почти пятикилометровый маршрут через частично и полностью затопленные участки пещеры.