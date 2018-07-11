СМИ рассказали, что станет с пещерой в Таиланде, из которой спасли детей

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Пещера на севере Таиланда, из которой были вызволены 12 подростков из футбольной команды и их тренер, может стать крупнейшей туристической достопримечательностью страны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда Чонгклая Ворапонсатрона (Chongklai Woraponsathron).

"Сегодня в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что народу Таиланда повезло, что у нас появится привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", — заявил Ворапонсатрон, слова которого приводит телеканал.

Как добавил замглавы национальных парков страны, окончательное решение по этому вопросу примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.