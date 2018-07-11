МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Пещера на севере Таиланда, из которой были вызволены 12 подростков из футбольной команды и их тренер, может стать крупнейшей туристической достопримечательностью страны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда Чонгклая Ворапонсатрона (Chongklai Woraponsathron).
Как добавил замглавы национальных парков страны, окончательное решение по этому вопросу примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, во вторник последний подросток и тренер были выведены из пещеры.