Тимакова рассказала о контактах Медведева во время визита в Анкару

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Анкару на инаугурацию президента Турции Тайипа Эрдогана общался практически со всеми присутствовавшими на церемонии главами делегаций, заявила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, комментируя информацию о контактах с главой самопровозглашенной республики Косово.

"Во время вступления в должность президента Турции Тайипа Эрдогана премьер-министр Дмитрий Медведев общался практически со всеми главами делегаций", — заявила Тимакова РИА Новости.

Ранее глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на своей странице в Facebook сообщил, что в Анкаре кратко обсудил с Медведевым ситуацию в регионе.