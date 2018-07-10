НАТО сохранит курс в отношении России после саммита, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Проект заявления по итогам предстоящего 11-12 июля саммита НАТО в Брюсселе не подразумевает изменения курса в отношении России: страны альянсы готовы к диалогу, но осуждают политику РФ сразу по нескольким пунктам, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на проект документа.

НАТО остается "открытой для регулярного, фокусированного и осмысленного диалога" в Совете Россия-НАТО. Целью диалога является предотвратить "недопонимание, неверный расчёт и неумышленную эскалацию", а также повысить уровень прозрачности и предсказуемости в отношениях, гласит проект документа.

"Мы по-прежнему считаем, что партнерство между НАТО и Россией на основе уважения международного права и международных обязательств имело бы стратегическое значение", — говорится в документе. При этом подчеркивается, что НАТО не может и не будет отклоняться от принципов, на которых зиждется альянс.

Члены НАТО в очередной раз осудят и откажутся признавать законным присоединение Крыма к России. Кроме того в проекте заявления утверждается, что Россия бросает вызов безопасности и стабильности посредством "гибридных акций, в том числе попытками повлиять на процессы выборов". Члены альянса также обрушатся с критикой на РФ за якобы организацию дезинформирующих кампаний и создание киберугрозы. Кроме того РФ осудят за якобы причастность к инциденту в британском Солсбери и выскажут обеспокоенность в связи с российской ракетной системой 9М729.

Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.

Представители американских властей ранее обвиняли РФ во вмешательстве в выборы президента, на которых победил Дональд Трамп. При этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.