Австрия пообещала продвинуть переговоры по членству Сербии и Македонии в ЕС

ВЕНА, 10 июл – РИА Новости. Австрия в ходе председательства в Совете ЕС намерена продвинуть переговоры по вступлению Сербии и Македонии в состав Евросоюза, заявила во вторник глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она подчеркнула, что цель начавшегося 1 июля австрийского председательства – помочь партнерам из Юго-Восточной Европы на их пути в Европейский союз.

"Мы намерены быстро продвинуть переговоры с Сербией и Черногорией, а также поддержать подготовительную работу по вступлению Северной Македонии и Албании в соответствии с решениями совета от 26 июня", — сказала Кнайсль, выступая в Европарламенте.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.