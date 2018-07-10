Хант считает важным участие Джонсона в "ответе" на инцидент в Солсбери

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в интервью телеканалу Sky News, что считает важной роль своего предшественника Бориса Джонсона, подавшего в отставку, в формировании реакции на отравление работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Хант поблагодарил Джонсона и назвал его "одной из выдающихся движущих сил британской политики". По его мнению, как министр иностранных дел его предшественник организовал "чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел".

Хант отметил, что его основная работа в важный период для Британии будет состоять в поддержке премьер-министра, чтобы страна смогла достичь соглашения с Евросоюзом по Brexit на основе стратегии, согласованной в минувшую пятницу кабинетом министров. "Часть этого — сильная, уверенная в себе, глобально ориентированная Британия", — заявил он.

Глава МИД напомнил, что на этой неделе произойдет много важных событий, таких как визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, саммит НАТО в Брюсселе и саммит по Западным Балканам в Лондоне.

Дискуссии по Brexit



"Это время, когда мир смотрит на нас как на страну, думая, какой страной мы будем в мире после Brexit", — добавил он.

В минувшую пятницу прошли консультации членов кабинета министров, на котором правительство согласовало стратегию по основным направлениям. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному, — участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны. В результате Мэй склонила министров к варианту документа, смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Дело Сприпалей

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает.

В результате скандала Великобритания и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.