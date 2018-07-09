В Париже прокомментировали выводы BEA по катастрофе самолета EgyptAir

ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. В МИД Франции выразили надежду, что в кооперации с властями Египта расследование крушения самолета EgyptAir в мае 2016 приведет к положительному результату и прольет свет на причину трагедии.

В ведомстве отметили, что французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) является независимым органом.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Шестого июля французское Бюро по расследованию авиакатастроф распространило информацию, что причиной крушения, возможно, стало возгорание в кабине пилотов. BEA отметило, что придерживается данной версии, несмотря на то, что их египетские коллеги в декабре 2016 года заявили об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках погибших.

Генеральная прокуратура Египта опровергла информацию французского Бюро по расследованию авиакатастроф.

"ВЕА — независимый орган, который основывается на своих собственных расследованиях и экспертизе", — отметил представитель французского МИД на брифинге в понедельник.

"Мы надеемся, что эта работа будет успешной при всестороннем сотрудничестве с египетскими власти и позволит пролить свет на причины трагедии, в которой погибли 66 человек, в том числе 15 наших соотечественников", — добавил он.