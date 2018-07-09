МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рекордно низкое число британцев, 26% опрошенных, согласились с тем, что премьер-министр Тереза Мэй заключит выгодную для Великобритании сделку на переговорах по Brexit, свидетельствуют результаты опроса компании по исследованию общественного мнения ORB.
По данным опроса, только 29% опрошенных британцев одобряют переговоры по выходу из ЕС, в прошлом месяце число людей, поддерживающих переговоры, составляло 36%.
Опрос проводился 6-8 июля текущего года, в нем приняли участие более 2 тысяч человек из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Статическая погрешность опроса не превышает 2,2%.
Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.