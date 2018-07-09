Опрос: британцы не верят, что Мэй заключит выгодную сделку по Brexit

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рекордно низкое число британцев, 26% опрошенных, согласились с тем, что премьер-министр Тереза Мэй заключит выгодную для Великобритании сделку на переговорах по Brexit, свидетельствуют результаты опроса компании по исследованию общественного мнения ORB.

В июньском опросе 32% опрошенных заявили о своей уверенности в успехе переговоров.

По данным опроса, только 29% опрошенных британцев одобряют переговоры по выходу из ЕС, в прошлом месяце число людей, поддерживающих переговоры, составляло 36%.

Опрос проводился 6-8 июля текущего года, в нем приняли участие более 2 тысяч человек из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Статическая погрешность опроса не превышает 2,2%.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании в ближайшее время опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. В частности, Великобритания предложит создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.