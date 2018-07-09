ЕС и Украина намерены выполнить рекомендации Венецианской комиссии

БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. ЕС и Украина согласились с необходимостью обеспечить права нацменьшинств в законе об образовании и в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии по языковым вопросам, говорится в совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне в Брюсселе.
В документе говорится о необходимости "законодательства, которое продлевает переходный период до 2023 года и регулирует исключения для частных школ".
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.