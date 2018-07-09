Глава таможенной службы Египта арестован по обвинению в получении взятки

КАИР, 9 июл — РИА Новости. Египетские правоохранители арестовали главу таможенной службы страны Гамаля Абдель Азима по обвинению в получение взятки, об этом в понедельник заявил Комитет по административному контролю Египта.

В заявлении комитета для СМИ указывается, что Абдель Азим был задержан при попытке получения взятки от одного из местных предпринимателей за разрешение ввоза в страну ряда запрещенных товаров.

Комитет по административному контролю Египта – главный в стране орган по борьбе с экономическими преступлениями, имеющий широкие полномочия.