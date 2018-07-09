Мадрид и Каталония договорились о создании комиссии по вопросам отношений

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (596)

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Каталонии Ким Торра во время встречи в Мадриде. 9 июля 2018

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Каталонии Ким Торра во время встречи в Мадриде. 9 июля 2018

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Каталонии Ким Торра договорились о создании комиссии по вопросам двусторонних отношений, сообщила вице-премьер испанского кабинета Кармен Кальво.

Договоренность была достигнута на личной встрече политиков в Мадриде.

"Двусторонняя комиссия соберется в сроки, которые мы скоро определим. Председатель правительства (Торра – ред.) пригласил собраться в Барселоне, и это может произойти в любой момент", — приводит слова вице-премьера газета Pais. Кальво отметила, что комиссию возглавит министр государственного управления Испании каталонка Меричель Батет.

Встреча Санчеса и Торры длилась около трех часов. СМИ отмечают дружественный жест главы женералитета, подарившего премьеру две книги по истории Каталонии и бутылку вишневой наливки – одного из традиционных напитков в регионе.

В последний раз лидеры Испании и Каталонии общались напрямую более полутора лет назад: в январе 2017 года встретились бывший премьер Мариано Рахой и экс-глава женералитета Карлес Пучдемон. Первого октября 2017 года в автономном сообществе состоялся незаконный референдум о независимости, 27 октября парламент провозгласил республику. На следующий день правительство Рахоя ввело прямое правление в Каталонии, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении Пучдемона (а также других политиков) выдвинуты обвинения, он дожидается в Германии решения суда об экстрадиции в Испанию.