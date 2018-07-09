Россия работала над недопуском Косово в ЮНЕСКО, заявили в Россотрудничестве

БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. Россия и Сербия тесно сотрудничали, чтобы не допустить вступления самопровозглашенного Косово в ЮНЕСКО, отметила в Белграде глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Митрофанова прибыла в сербскую столицу с официальным визитом в понедельник. В аэропорту ее встретил президент страны Александр Вучич.

В ноябре 2015 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже косовские албанцы были близки ко вступлению в эту организацию, но в итоге заявка Косово была отвергнута. В поддержку заявки свои голоса отдали 92 страны-участницы ЮНЕСКО при необходимом минимуме в 95, против выступили 50 стран. Косовские албанцы продолжают продвигать инициативу по вступлению в эту организацию. Митрофанова в 2009-2016 годах занимала должность постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО.

"Я была не совсем дуайен, но, тем не менее, человек изнутри ЮНЕСКО. Ко мне, конечно, обращались и албанцы, с которыми я разговаривала. Тогдашний посол Албании Бесиана Кадаре как раз пыталась нас повернуть, посоветоваться. Но я ей сразу сказала, что вы рано идете на это, не получится никак", — сообщила журналистам Митрофанова.

"Мы совместно очень плотно работали с нашими сербскими друзьями", — прокомментировала дипломат российское участие в отклонении заявки.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Официальный Белград пытается противостоять международному признанию самопровозглашенной республики. По мнению МИД РФ, Косово не может рассматриваться в качестве государства, обладающего правосубъектностью, и потому не может претендовать на членство в такой международной организации, как ЮНЕСКО.