Восьмого ребенка, спасенного из пещеры в Таиланде, вывели на поверхность

Спасенные школьники транспортируются с военного вертолета в ожидающую машину скорой помощи в военном аэропорту в Чианграе, Таиланд. 9 июля 2018

Спасенные школьники транспортируются с военного вертолета в ожидающую машину скорой помощи в военном аэропорту в Чианграе, Таиланд. 9 июля 2018

БАНГКОК, 9 июл — РИА Новости. Восьмой спасенный из пещеры Тхам Луанг в северном Таиланде выведен на поверхность и находится в полевом госпитале у входа в пещеру, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Кхао Сот".

В понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде была возобновлена.

Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того, как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей.

Детей выводили в легководолазном снаряжении, и около одного километра из пяти, отделявших их от выхода из пещеры, они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов.

© AFP 2018 / Tang Chhin Sothy Тайские полицейские блокируют дорогу, ведущую в больницу, куда были доставлены ребята, спасенные из пещеры Тхам Луанг. 9 июля 2018 © AFP 2018 / Tang Chhin Sothy Тайские полицейские блокируют дорогу, ведущую в больницу, куда были доставлены ребята, спасенные из пещеры Тхам Луанг. 9 июля 2018

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.