ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в тяжелейшей ситуации, и отставка министра по Brexit Дэвида Дэвиса может спровоцировать новый политический кризис в стране, заявил РИА Новости близкий к правительству источник в Консервативной партии.

Накануне Дэвис ушел в отставку из-за того, что считает подход Мэй в вопросе таможенных и торговых отношений с ЕС после Brexit слишком уступчивым по отношению к Евросоюзу. На место Дэвиса в понедельник был назначен бывший министр по жилищному строительству и экс-замминистра юстиции Доминик Рааб.

"В кабинете Мэй первоначально было два министра, по-настоящему уважаемых всеми — и консерваторами, и оппозицией, и сторонниками Brexit, и его противниками – глава МВД Амбер Радд и министр по Brexit Дэвид Дэвис. Теперь их обоих нет. Вместо Радд теперь Саджид Джавид, вместо Дэвиса – Доминик Рааб. Оба, кстати, в прошлом занимались жилищным строительством. Всем очевидно, что масштаб тех, кто ушел, и тех, кто сейчас, несопоставим", — сказал источник.

"Должность министра по делам Brexit сейчас – важнейшая, до Brexit девять месяцев, объем того, что предстоит сделать, невероятен. Это "расстрельная" должность, если хотите. А у премьера нет людей", — добавил он.

Отставка Дэвиса стала громом среди ясного неба для всех, хотя разногласия в кабинете министров ни для кого не были секретом, отметил собеседник агентства.

"Ни у кого не было идей, кто может заменить Дэвиса. По сути, это мог быть кто угодно, и это говорит о кризисе в правительстве", — считает он.

По его мнению, Рааб был выбран на должность просто потому, что он – сторонник достаточно жесткой модели Brexit, и этот факт призван успокоить сторонников "жесткого Brexit", которые вполне могут оспорить партийное лидерство, а, следовательно, и премьерство Мэй.

"Если вообще такое назначение может кого-то успокоить", — подытожил собеседник агентства.