Медики рассказали о здоровье ребенка, родившегося на борту самолета

БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Малыш, родившийся на борту самолета "Уральских авиалиний" во время рейса Ош-Екатеринбург, и его мама чувствуют себя хорошо, решение экипажа вернуться в пункт отправления было своевременным, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Киргизии Елена Баялинова.

В субботу после вылета из аэропорта южной столицы Киргизии города Ош у пассажирки самолета "Уральских авиалиний" Махбубы Сермаматовой начались роды. Бригада бортпроводников приняла роды прямо в воздухе. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Командир воздушного судна предупредил диспетчеров аэропорта, что понадобится медицинская помощь. В аэропорту Оша маму и малыша передали врачам, которые доставили их в родильный дом.

"Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Новорожденный находится рядом с матерью, она сама его кормит", — сообщила она.

Баялинова отметила, что решение командира корабля о посадке было своевременным. По данным врачей Ошского перинатального центра, куда доставили роженицу, у женщины была задержка отделения плаценты. "Помощь специалистов была своевременной, так как женщина могла погибнуть от кровотечения", — сообщили в киргизском минздраве.

По данным главного врача центра Зейнеп Исраиловой, у женщины это вторые роды, старшему ребенку 2,5 года. "Патологий у мамочки нет, но, скорее всего, роды начались задолго до того, как роженица села в самолет, она, видимо, надеялась, что успеет долететь", — отметила она. Мама малыша, гражданка Киргизии, но работает в России, там же состояла на учете по беременности. На родине женщина пробыла несколько дней, чтобы повидаться с родными и навестить старшего сына, который остается в Киргизии, пока родители работают в России.

Как сообщает киргизское информагентство "24.kg" со ссылкой на друзей семьи, родители малыша решили назвать его Уралбеком.