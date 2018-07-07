Главы МИД России и Китая признали необходимость соблюдать СВПД

ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на встрече в Вене единогласно признали необходимость соблюдать соглашение по иранской ядерной программе, защищать международные правила и законные интересы всех стран, говорится в опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства заявлении.

"Относительно иранской ядерной проблемы главы внешнеполитических ведомств двух стран единогласно признали необходимость соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по (иранской ядерной проблеме — ред.), защищать международные правила и законные интересы всех стран", — говорится в заявлении ведомства.

Главы МИД двух стран подчеркнули, что "Китай и Россия намерены прикладывать совместные усилия для того, чтобы министерская встреча (по иранской ядерной сделке — ред.) послала четкий политический сигнал и принесла конструктивные результаты".

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.