НАТО хочет разумных отношений с Россией, заявила Меркель

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Страны-участницы НАТО хотели бы разумных отношений с Россией, поэтому переговоры в Совете РФ-НАТО всегда будут иметь место, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая примет на следующей неделе участие в саммите альянса в Брюсселе.

"Мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в Совете НАТО-Россия будут всегда иметь место", — сказала Меркель, добавив, что и альянс "должен демонстрировать решимость защищать себя".

"Мы нуждаемся в НАТО и в XXI веке в качестве гаранта нашей безопасности, в том числе как трансатлантического альянса", — заявила Меркель, ее видеообращение размещено на сайте правительства Германии.