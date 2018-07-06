Запросы из стран ЕС на экстрадицию в приоритете для Греции, заявил эксперт

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Греция, как член Евросоюза может рассматривать запросы на экстрадицию в другие страны ЕС в приоритетном порядке.
Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи также добивается Россия.
Несколько дней назад запрос на экстрадицию направила Франция. В пятницу его адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что суд пытался в закрытом порядке принять решение о выдаче Винника Франции.
По словам собеседника агентства, "в Евросоюзе действует так называемый Европейский ордер на арест". "Фактически он предполагает автоматическое исполнение запроса о передаче преступника, без проверки этого запроса", — добавил он.
Эксперт отметил, что конкуренция запросов о выдаче часто встречается в международном праве. "Здесь надо учитывать несколько факторов: по-первых, кто первый подал на экстрадицию, по каким обвинениям он привлекается в других странах. Можно экстрадировать в страну гражданства для отбытия наказания. Но пока рассмотрение дела по существу еще не состоялось", — сказал юрист.
Сообщается, что в марте и апреле 2018 года Винник, в том числе через своего представителя, обратился в ГП РФ с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.
В отношении Винника 1 июня вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и суд заочно выдал санкцию на заключение под стражей.