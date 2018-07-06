РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Запросы из стран ЕС на экстрадицию в приоритете для Греции, заявил эксперт

01372
© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаги Греции и Евросоюза. Архивное фотоФлаги Греции и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Греция, как член Евросоюза может рассматривать запросы на экстрадицию в другие страны ЕС в приоритетном порядке.

Александр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
В России возбудили новое уголовное дело против Винника
Об этом заявил в пятницу РИА Новости старший преподаватель МГЮА (Московская государственная юридическая академия), эксперт РСМД (Российский совет по международным делам) Денис Примаков, комментируя ситуация вокруг конкурирующих запросов на выдачу россиянина Александра Винника из Греции.

Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи также добивается Россия.

Несколько дней назад запрос на экстрадицию направила Франция. В пятницу его адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что суд пытался в закрытом порядке принять решение о выдаче Винника Франции.

Полицейские сопровождают Александра Винника в Верховный суд Греции в Афинах. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Суд в Греции пытался выдать россиянина Винника Франции, заявил адвокат
"Греция как член ЕС может рассматривать другие запросы на экстрадицию в страны ЕС в приоритетном порядке", — сказал Примаков.

По словам собеседника агентства, "в Евросоюзе действует так называемый Европейский ордер на арест". "Фактически он предполагает автоматическое исполнение запроса о передаче преступника, без проверки этого запроса", — добавил он.

Эксперт отметил, что конкуренция запросов о выдаче часто встречается в международном праве. "Здесь надо учитывать несколько факторов: по-первых, кто первый подал на экстрадицию, по каким обвинениям он привлекается в других странах. Можно экстрадировать в страну гражданства для отбытия наказания. Но пока рассмотрение дела по существу еще не состоялось", — сказал юрист.

Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. Архивное фото
© AP Photo / Giannis Papanikos
Винник готов предстать перед судом только в России, заявил его адвокат
В пятницу также стало известно, что Россия направила Греции новый запрос о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности из-за возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом сообщила Генеральная прокуратура (ГП) России.

Сообщается, что в марте и апреле 2018 года Винник, в том числе через своего представителя, обратился в ГП РФ с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

В отношении Винника 1 июня вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и суд заочно выдал санкцию на заключение под стражей.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч идёт
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч идёт
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена