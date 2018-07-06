Запросы из стран ЕС на экстрадицию в приоритете для Греции, заявил эксперт

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Греция, как член Евросоюза может рассматривать запросы на экстрадицию в другие страны ЕС в приоритетном порядке.

Об этом заявил в пятницу РИА Новости старший преподаватель МГЮА (Московская государственная юридическая академия), эксперт РСМД (Российский совет по международным делам) Денис Примаков, комментируя ситуация вокруг конкурирующих запросов на выдачу россиянина Александра Винника из Греции.

Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи также добивается Россия.

Несколько дней назад запрос на экстрадицию направила Франция. В пятницу его адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что суд пытался в закрытом порядке принять решение о выдаче Винника Франции.

"Греция как член ЕС может рассматривать другие запросы на экстрадицию в страны ЕС в приоритетном порядке", — сказал Примаков.

По словам собеседника агентства, "в Евросоюзе действует так называемый Европейский ордер на арест". "Фактически он предполагает автоматическое исполнение запроса о передаче преступника, без проверки этого запроса", — добавил он.

Эксперт отметил, что конкуренция запросов о выдаче часто встречается в международном праве. "Здесь надо учитывать несколько факторов: по-первых, кто первый подал на экстрадицию, по каким обвинениям он привлекается в других странах. Можно экстрадировать в страну гражданства для отбытия наказания. Но пока рассмотрение дела по существу еще не состоялось", — сказал юрист.

В пятницу также стало известно, что Россия направила Греции новый запрос о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности из-за возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом сообщила Генеральная прокуратура (ГП) России.

Сообщается, что в марте и апреле 2018 года Винник, в том числе через своего представителя, обратился в ГП РФ с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

В отношении Винника 1 июня вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и суд заочно выдал санкцию на заключение под стражей.