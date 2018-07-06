На юго-востоке Турции нейтрализовали восемь членов РПК

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. ВВС Турции нейтрализовали восемь членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушной операции в юго-восточной провинции Ширнак, сообщил в пятницу генштаб турецких ВС.

"В ходе воздушной операции в провинции Ширнак 6 июля нейтрализованы восемь членов сепаратистской террористической организации (РПК)", — говорится в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.