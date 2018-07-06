На Украине трое детей погибли из-за обрушения бетонной плиты

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Трое детей погибли из-за обрушения бетонной плиты в недостроенном здании в Черниговской области, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, информация о чрезвычайном прошествии поступила в пятницу в 16.20 (совпадает с мск).

"В поселке городского типа Нежин Черниговской области, по улице Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребенка — 2004 и 2006 годов рождения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К месту происшествия прибыли семь спасателей и две единицы спецтехники, а также автокран коммунального предприятия, уточнили в ведомстве.