Россия не сможет открыть школу при посольстве в Латвии, заявил министр

РИГА, 6 июл — РИА Новости. Министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил в пятницу журналистам, что Россия не сможет открыть школы при посольстве и консульствах, на что в диппредставительстве ему посоветовали ознакомится с Венской конвенцией.
"Создание российских школ в Латвии — фантазии посла России в Латвии Евгения Лукьянова, которые не имеют под собой никаких правовых оснований", — заявил Шадурскис, указав, что усиление роли латышского языка в системе образования является внутренним вопросом государства.
"С интересом ознакомились с высказыванием министра образования Латвии К. Шадурскиса относительно возможного открытия в Латвии русской школы при Посольстве. Такие посольские школы успешно функционируют в более чем 70 странах мира, в том числе и в соседних с Латвией Финляндии и Швеции. Также хотели бы напомнить, что при Посольстве Латвийской Республики в Москве действует латышская воскресная школа, работу которой курирует только латвийская сторона. Возникает вопрос — о каких "фантазиях" говорит К. Шадурскис, если решение об организации русской школы в принадлежащем Российской Федерации здании является исключительно прерогативой нашей страны? "Принцип экстерриториальности" пока еще никто не отменял. См. Венская конвенция 1961 г", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.
Для учреждения учебного заведения необходима лицензия на образовательную программу и аккредитация, подтверждающая ее соответствие нормам латвийского законодательства. В Латвии невозможно создать школы при посольствах. Школы нацменьшинств учреждают самоуправления, и они соответствуют всем выдвинутым государством требованиям, подчеркнули в министерстве.