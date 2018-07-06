Россия не сможет открыть школу при посольстве в Латвии, заявил министр

РИГА, 6 июл — РИА Новости. Министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил в пятницу журналистам, что Россия не сможет открыть школы при посольстве и консульствах, на что в диппредставительстве ему посоветовали ознакомится с Венской конвенцией.

Ранее посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов сказал репортерам, что в связи с переводом всех школ в стране исключительно на латышский язык обучения Россия, возможно, рассмотрит вопрос об открытии общеобразовательных учреждений при посольстве и консульствах, которые будут работать по программам российского Минобразования.

"Создание российских школ в Латвии — фантазии посла России в Латвии Евгения Лукьянова, которые не имеют под собой никаких правовых оснований", — заявил Шадурскис, указав, что усиление роли латышского языка в системе образования является внутренним вопросом государства.

"С интересом ознакомились с высказыванием министра образования Латвии К. Шадурскиса относительно возможного открытия в Латвии русской школы при Посольстве. Такие посольские школы успешно функционируют в более чем 70 странах мира, в том числе и в соседних с Латвией Финляндии и Швеции. Также хотели бы напомнить, что при Посольстве Латвийской Республики в Москве действует латышская воскресная школа, работу которой курирует только латвийская сторона. Возникает вопрос — о каких "фантазиях" говорит К. Шадурскис, если решение об организации русской школы в принадлежащем Российской Федерации здании является исключительно прерогативой нашей страны? "Принцип экстерриториальности" пока еще никто не отменял. См. Венская конвенция 1961 г", — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

В министерстве образования и науки Латвии пояснили, что в республике невозможно основать школу, если ее программа не отвечает ряду правил кабинета министров. Образовательные программы международных школ также адаптированы к латвийским требованиям, в том числе в отношении освоения латышского языка. В стране невозможно основать частное учебное заведение, если его образовательная программа не соответствует требованиям.

Для учреждения учебного заведения необходима лицензия на образовательную программу и аккредитация, подтверждающая ее соответствие нормам латвийского законодательства. В Латвии невозможно создать школы при посольствах. Школы нацменьшинств учреждают самоуправления, и они соответствуют всем выдвинутым государством требованиям, подчеркнули в министерстве.