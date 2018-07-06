Испанское правительство хочет подать иск против парламента Каталонии

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Испанское правительство собирается обратиться в Конституционный суд в связи с резолюцией, принятой каталонским парламентом, сообщила по итогам заседания кабинета министров его официальный представитель, министр образования Исабель Селаа.

Это первый иск в отношении каталонских властей, который предъявит социалистическое правительство во главе с Педро Санчесом после прихода к власти в начале июня. Предыдущее правительство Мариано Рахоя подало на каталонское руководство десятки исков и подавляющее большинство из них выиграло.

На этот раз причиной стал документ, принятый накануне каталонским парламентом, в котором говорится о намерении реализовать положения резолюции от 9 ноября 2015 года о "начале процесса создания Каталонского государства в форме республики". Документ, представленный на голосование крайне левой партией "Кандидатура народного единства", поддержали "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию". Эти три партии имеют в региональном парламенте абсолютное большинство. "Граждане", социалисты и Народная партия не приняли участие в голосовании.

Ранее резолюцию от 9 ноября 2015 года, принятую предыдущим составом парламента автономного сообщества, Конституционный суд признал незаконной.

"Цель обжалования – защита конституции и статута Каталонии", — пояснила Салаа на пресс-конференции в Мадриде после заседания испанского кабинета. Правительство уже запросило правовую оценку резолюции у Государственного совета.

При этом министр заверила, что этот иск не уменьшает "политическое желание" премьера Педро Санчеса "продолжить идти по политическому пути" для урегулирования каталонской проблемы.

Санчес 9 июля собирается встретиться с главой женералитета Кимом Торрой в Мадриде.

Селаа также заявила, что вопрос о самоопределении Каталонии не может стоять. "Право на самоопределение не предусмотрено ни нашей Конституцией, ни какой либо аналогичной демократической страны", — сказала министр, добавив, что такое право "предусмотрено лишь для случаев колонизированных и притесняемых народов".