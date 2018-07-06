Число жертв серии взрывов пиротехники в Мексике приблизилось к 25

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число жертв серии взрывов в мастерских по производству пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек возросло до 24 человек, сообщает информационный портал штата Мехико Edomex Informa.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

В заявлении отмечается, что в Тультепеке, по уточненным данным, произошло четыре взрыва. Ранения получили 49 человек, в их числе пожарные и сотрудники полиции.

Тультепек известен как место, в котором почти в каждом доме производится различная пиротехническая продукция. После взрывов все работы, связанные с производством пиротехники, приостановлены.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.