Россия обеспокоена наращиванием связей Евросоюза и НАТО

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва обеспокоена наращиванием связей между Европейским союзом и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Озабоченность также вызывают односторонние шаги по укреплению связи ЕС-НАТО, создание новых внутриеэсовских санкционных механизмов, предпринимаемых ЕС под лозунгом противодействия неким гибридным вызовам, несмотря на очевидность многочисленных манипуляций с этой надуманной темой", — заявила она на брифинге в четверг, говоря о результатах заседания Европейского совета в конце июня.

По ее словам, ЕС продолжает двигаться по пути создания "новых факторов напряженности на европейском континенте".