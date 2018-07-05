ЕП вернется к разработке правил регулирования авторских прав в интернете

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Европарламент вернется в сентябре к рассмотрению вопроса о разработке новых правил для регулирования авторских прав в интернете, вызвавших полемику в обществе, сообщила в четверг пресс-служба ЕП.

Европарламентарии отклонили в четверг предложение инициировать разработку обновленных положений авторского права для регулирования интернета. Против инициативы проголосовали 318 депутатов, 278 ее поддержали. Итоги голосования были встречены аплодисментами в зале.

"Обсуждение позиции парламента, внесение поправок и голосование теперь состоятся на следующем пленарном заседании в сентябре", — говорится в сообщении.

"Я сожалею, что большинство депутатов Европарламента не поддержали позицию, за которую выступаем я и комитет по правовым вопросам. Но это часть демократического процесса. Теперь мы вернемся к этому вопросу в сентябре для дальнейшего рассмотрения и попытаемся решить проблемы людей, приведя наши правила авторского права в соответствие с современной цифровой средой", — прокомментировал решение автор резолюции Аксель Восс.

Ранее комитет по законодательству Европарламента одобрил вызвавший дискуссии проект, который призван распространить действие авторских прав на онлайн-сервисы и интернет-платформы, предусматривая перечисление средств авторам за используемый художественный и новостной контент. Многие высказывали опасения, что это означало бы запрет "интернет-мемов" или введение налога на гиперссылки.

Предлагаемые поправки предусматривают определение элементов новостной статьи, которыми могут делиться агрегаторы без необходимости платить правообладателю лицензионный сбор. Кроме того, предполагается установить для платформ обмена обязанность платить сборы правообладателям, контент которых загружен на них, либо гарантировать что загрузка, содержащая защищенный авторским правом материал, будет заблокирована, если платформа не намерена его оплачивать.

Некоммерческая загрузка в онлайновые энциклопедии, такие как "Википедия", или на платформы с открытым исходным кодом, исключается из требования законодательной инициативы. В тексте также рассматриваются исключения из общих правил авторского права в целях анализа текста и данных, иллюстрации, использования для образовательных целей и учреждениями культурного наследия, такими как музеи или библиотеки.