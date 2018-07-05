Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями, заявили в Лондоне

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительным данным, Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери.

"Рабочая гипотеза заключается в том, что это жертвы последствий предыдущей атаки или чего-то еще, но они не были прямой целью атаки", — сказал он в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today

Уоллес отметил, что пострадавшие в Эймсбери не были связаны с отравленными в марте в Солсбери экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Также он попросил Москву предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери и добавил, что "ждет звонка со стороны РФ".

Реакция в России

Российские политики, в свою очередь, прокомментировали инцидент с отравлением в Эймсбери.

Как считает депутат Сергей Железняк, это может быть попыткой британских властей "замазать" в информационном поле предстоящую встречу президентов России и США, которой недовольны в Великобритании.

Кроме того, по его мнению, Британия будет до последнего скрывать правду об инциденте в Солсбери и уходить от ответов и взаимодействия с российской стороной по расследованию дела Скрипалей.

Любое детальное разбирательство вскрыло бы "эту аферу" и привело бы к правительственному кризису в Англии, заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

В свою очередь, депутат Юрий Швыткин отметил, что инцидент с отравлением в Эймсбери говорит о разгуле преступности в Великобритании и неспособности правоохранительных органов обеспечить безопасность в стране.

Сенатор Олег Морозов добавил, что "совершенно понятно, что России все это совершенно ни к чему, если и есть какой "российский след", то уж точно он не связан ни с властями, ни с официальными персонами".

Он подчеркнул, что Россия всегда выражала готовность сотрудничать по делу Скрипалей, как и в данном случае.

"Нам скрывать нечего, и если у нас есть необходимая для объективного расследования информация, мы ее предоставим, чтобы до конца всю эту историю разоблачить", — сказал политик.

Случай в Эймсбери

Согласно первоначальному заявлению полиции, при инциденте пострадали местные жители, граждане Великобритании: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Вначале предполагалось, что пострадавшие отравились в результате употребления наркотиков. Сейчас эксперты проводят дополнительные исследования и выясняют причины отравления. Полиция пока не может точно сказать, было ли произошедшее преступлением.

Отравление Скрипалей

Оба пострадавших остаются в критическом состоянии, они находятся в больнице Солсбери — той же, где лечились Скрипали.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила о намерении вернуться в Россию.