Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями, заявили в Лондоне

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительным данным, Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери.BBC Radio 4 Today.
Уоллес отметил, что пострадавшие в Эймсбери не были связаны с отравленными в марте в Солсбери экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
Также он попросил Москву предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери и добавил, что "ждет звонка со стороны РФ".
Реакция в России
Российские политики, в свою очередь, прокомментировали инцидент с отравлением в Эймсбери.
Кроме того, по его мнению, Британия будет до последнего скрывать правду об инциденте в Солсбери и уходить от ответов и взаимодействия с российской стороной по расследованию дела Скрипалей.
Любое детальное разбирательство вскрыло бы "эту аферу" и привело бы к правительственному кризису в Англии, заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
В свою очередь, депутат Юрий Швыткин отметил, что инцидент с отравлением в Эймсбери говорит о разгуле преступности в Великобритании и неспособности правоохранительных органов обеспечить безопасность в стране.
Он подчеркнул, что Россия всегда выражала готовность сотрудничать по делу Скрипалей, как и в данном случае.
"Нам скрывать нечего, и если у нас есть необходимая для объективного расследования информация, мы ее предоставим, чтобы до конца всю эту историю разоблачить", — сказал политик.
Случай в Эймсбери
Согласно первоначальному заявлению полиции, при инциденте пострадали местные жители, граждане Великобритании: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.
Вначале предполагалось, что пострадавшие отравились в результате употребления наркотиков. Сейчас эксперты проводят дополнительные исследования и выясняют причины отравления. Полиция пока не может точно сказать, было ли произошедшее преступлением.
Отравление Скрипалей
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила о намерении вернуться в Россию.