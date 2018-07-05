Лидера Палестины ждут в Москве, несмотря на возможную госпитализацию

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Если информация о госпитализации главы Палестины Махмуда Аббаса достоверна, то в Кремле желают ему скорейшего выздоровления, а приглашение в Москву остается в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о госпитализации Аббаса.

Ранее сообщалось, что глава Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву 13 июля на встречу с президентом России Владимиром Путиным и на финал Чемпионата мира по футболу 2018.

"Не могу сказать. Безусловно, если это соответствует действительности, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Приглашение это будет оставаться в силе, оно будет на повестке дня, поэтому, я думаю, что как только это будет удобно господину Аббасу, такой визит состоится", — заявил Песков на вопрос, располагает ли Кремль данными по отмене визита лидера Палестины, который якобы попал в больницу.

Игра, которая определит победителя мундиаля, пройдет на стадионе "Лужники" 15 июля.