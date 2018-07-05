В Кишиневе митингующие собрались у здания парламента

Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, протестуют возле мэрии Кишинева против окончательного решения суда, не признавшего итоги голосования

Сторонники Андрея Нэстасе, набравшего больше всего голосов на выборах мэра Кишинева, протестуют возле мэрии Кишинева против окончательного решения суда, не признавшего итоги голосования

КИШИНЕВ, 5 июл — РИА Новости. Сторонники оппозиции вышли на митинг около здания парламента Молдавии с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы просим депутатов выполнить три требования резолюции, принятой на митинге 1 июля: признание выборов, отмена смешанной системы, отставка судей, которые признали выборы недействительными и способствовали установлению диктатуры в Республике Молдова", — заявили организаторы.

Собравшиеся скандируют "Нам нужна юстиция, а не коррупция!", "Признайте наши голоса!" и "Долой смешанную систему". Они рассчитывают, что к ним выйдет спикер парламента Андриана Канду.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов.

Позднее Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала их результаты. В ответ оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока власти не выполнят требования народа.