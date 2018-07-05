В Кишиневе митингующие собрались у здания парламента

КИШИНЕВ, 5 июл — РИА Новости. Сторонники оппозиции вышли на митинг около здания парламента Молдавии с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся скандируют "Нам нужна юстиция, а не коррупция!", "Признайте наши голоса!" и "Долой смешанную систему". Они рассчитывают, что к ним выйдет спикер парламента Андриана Канду.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов.
Позднее Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала их результаты. В ответ оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока власти не выполнят требования народа.