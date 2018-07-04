Татарстанская телекомпания "Новый век" открыла корпункт в Казахстане

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. Татарстанская телерадиокомпания "Новый век" ("ТНВ") в среду открыла корпункт в Казахстане, где проживают более 200 тысяч татар, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым находится в Казахстане с двухдневной поездкой, где принимает участие в Астанинском форуме исламской экономики, проводит переговоры о дальнейшем расширении сотрудничества с представителями власти, промышленных предприятий и бизнес-сообщества.

"Рустам Минниханов посетил здание телецентра "Казмедиа" и принял участие в открытии корпункта татарстанского телеканала "ТНВ", где состоялась встреча с активом Казахстанского конгресса татар и башкир", — говорится в сообщении.

Решение об открытии представительства ТРК "Новый век" было принято на заседании совета директоров телерадиокомпании в феврале 2018 года. Просьбы об открытии корпункта "ТНВ", который достаточно популярен среди проживающих на территории Казахстана татар, поступали к президенту Татарстана неоднократно. В ходе визита в Казахстан летом 2017 года Минниханов обещал местному активу татар оказать содействие в решении вопроса.

Генеральный директор ТРК "Новый век" Ильшат Аминов показал Минниханову помещения, оборудованные новой техникой, и представил коллектив корпункта. Руководителем корреспондентского пункта назначена Аделия Тухбатова, проживающая в Астане и принимающая активное участие в жизни местной татарской диаспоры.

"Основная цель работы корпункта – знакомство телезрителей "ТНВ" с жизнью татар, проживающих в Республике Казахстан, и взаимодействие с представителями других национальностей. Благодаря "ТНВ" вы хорошо осведомлены о жизни в республике Татарстан. Начиная с сегодняшнего дня, благодаря вам мы будем знать, как живут наши соотечественники в Казахстане. Объективно освещайте важнейшие события, происходящие в столице Казахстана и его регионах, информируйте о достижениях сотрудничества Татарстана и Казахстана", — цитирует пресс-служба слова Минниханова, адресованные работникам корпункта.

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