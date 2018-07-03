МИД назвал наиболее чувствительный для России вопрос в области антитеррора

МАДРИД, 3 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Наиболее чувствительный для России вопрос в области антитеррора — сосредоточение боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* на севере Афганистана, заявил заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

"Для России наиболее чувствительным вопросом является сосредоточение ИГИЛ* в виде "Вилаят Хорасан" (отделение ИГ*, действующее в Афганистане и в Пакистане — ред.) на севере Афганистана. Если два года назад там было порядка 600 человек, то сейчас доходит до четырех тысяч — особенно в летний период. Многие — это выходцы из стран Центральной Азии и из России (Северного Кавказа, Поволжья и так далее). Они откровенно говорят, что Афганистан их не интересует, это лишь место базирования. Их задача — инфильтрация в Центральную Азию, дестабилизация там обстановки и дальнейшая дестабилизация обстановки в том числе в России, в регионах, где проживает мусульманское население", — заявил Сыромолотов российским журналистам в Мадриде.

По его словам, после поражения ИГ* в Сирии иностранные террористы-боевики возвращаются как в страны, откуда они прибыли, так и "растворяются по миру".

"Идет процесс реформирования террористической структуры ИГИЛ*, они рассредоточивают своих боевиков по миру для продолжения джихада в различных регионах мира. В первую очередь это те страны, которые находятся рядом с Сирией — Египет, Ливия, а также Сахаро-сахельская зона, Центральная Африка, Европа, Юго-Восточная Азия, Афганистан, Филиппины и Индонезия", — добавил замминистра.

Сыромолотов напомнил, что в боевых действиях в Сирии принимали участие 50 тысяч боевиков из более чем из ста стран мира. "В Испании из тех, кто уехал, вернулась половина. Куда делись? Ушли или в третьи страны или на новые участки, где ИГИЛ* собирается образовывать новые государства. Когда боевики уезжают, они укрепляют потенциал спящих ячеек — у них есть боевой опыт, связи в террористических организациях. Посмотрите на ситуацию, например, в Индонезии. В мире происходят странные вещи. Десять лет назад, если происходил теракт, его полгода весь мир обсуждал, а сейчас ежедневно сколько происходит — 20-30 терактов в разных странах мира. А гибнут невинные люди", — добавил он.

В Мадриде состоялось девятое заседание Российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму.

*Террористическая организация, запрещенная в России