МИД назвал наиболее чувствительный для России вопрос в области антитеррора

МАДРИД, 3 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Наиболее чувствительный для России вопрос в области антитеррора — сосредоточение боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* на севере Афганистана, заявил заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.
По его словам, после поражения ИГ* в Сирии иностранные террористы-боевики возвращаются как в страны, откуда они прибыли, так и "растворяются по миру".
Сыромолотов напомнил, что в боевых действиях в Сирии принимали участие 50 тысяч боевиков из более чем из ста стран мира. "В Испании из тех, кто уехал, вернулась половина. Куда делись? Ушли или в третьи страны или на новые участки, где ИГИЛ* собирается образовывать новые государства. Когда боевики уезжают, они укрепляют потенциал спящих ячеек — у них есть боевой опыт, связи в террористических организациях. Посмотрите на ситуацию, например, в Индонезии. В мире происходят странные вещи. Десять лет назад, если происходил теракт, его полгода весь мир обсуждал, а сейчас ежедневно сколько происходит — 20-30 терактов в разных странах мира. А гибнут невинные люди", — добавил он.
В Мадриде состоялось девятое заседание Российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму.
*Террористическая организация, запрещенная в России