Оппозиция Молдавии потребовала признать выборы в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Лидеры трех оппозиционных партий Молдавии встретились в Брюсселе с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и передали ему резолюцию, принятую на протесте 1 июля, в которой требуют признать выборы мэра Кишинева.
В ответ на это Нэстасе, лидер партии PAS Майя Санду и председатель Либерально-демократической партии Молдавии Виорел Чиботару создали "комитет народного сопротивления". Втроем они отправились в Брюссель, чтобы рассказать европейским чиновникам о ситуации в молдавской столице.
"Сегодня мы встретились с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, которому передали резолюцию, принятую единогласно на протесте 1 июля 2018 года… Господин Ягланд выразил интерес к актуальному кризису в Республике Молдова, подчеркнув важность соблюдения принципов демократии и правового государства", — написала на своей странице в Facebook Санду.
В резолюции указаны три основных требования "комитета народного сопротивления": признание выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и отставка судей всех инстанций, которые признали выборы недействительными.
Оппозиция предупредила, что ответом на игнорирование властями этих требований станут коллективные забастовки, протесты у парламента и правительства и митинги.