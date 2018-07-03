Оппозиция Молдавии потребовала признать выборы в Кишиневе

Сторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. Архивное фото

Сторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. Архивное фото

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Лидеры трех оппозиционных партий Молдавии встретились в Брюсселе с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и передали ему резолюцию, принятую на протесте 1 июля, в которой требуют признать выборы мэра Кишинева.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования.

В ответ на это Нэстасе, лидер партии PAS Майя Санду и председатель Либерально-демократической партии Молдавии Виорел Чиботару создали "комитет народного сопротивления". Втроем они отправились в Брюссель, чтобы рассказать европейским чиновникам о ситуации в молдавской столице.

"Сегодня мы встретились с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, которому передали резолюцию, принятую единогласно на протесте 1 июля 2018 года… Господин Ягланд выразил интерес к актуальному кризису в Республике Молдова, подчеркнув важность соблюдения принципов демократии и правового государства", — написала на своей странице в Facebook Санду.

Кроме того, им удалось обсудить ситуацию с Комиссаром по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнесом Ханом и главой Евросовета Дональдом Туском.

В резолюции указаны три основных требования "комитета народного сопротивления": признание выборов мэра Кишинева, отмена смешанной избирательной системы и отставка судей всех инстанций, которые признали выборы недействительными.

Оппозиция предупредила, что ответом на игнорирование властями этих требований станут коллективные забастовки, протесты у парламента и правительства и митинги.