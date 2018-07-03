Комитет сената США поддержал выводы разведки о "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Комитет сената США по разведке после примерно полутора лет изучения доклада американских спецслужб о "российском вмешательстве" на американских выборах в целом поддержал выводы разведки, говорится в заявлении комитета.

"Комитет считает, что разведывательное сообщество правильно выполнило поручение (бывшего президента Барака) Обамы и что оценка разведсообщества представляет собой надежный продукт разведдеятельности", — говорится в документе.

"Хотя комитету пришлось полагаться на ведомства в том, что секретная информация и оценки были сообщены правильно, комитет… допросил высокопоставленных представителей разведки, которые хорошо знают информацию", — говорится в документе.

Сенатский комитет готовит собственный доклад по "российскому вмешательству", который до настоящего времени еще не готов, отмечается в документе.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января 2017 года доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров также называл безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.