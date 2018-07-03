Глава Верховного суда Польши не согласилась уйти в отставку

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Первый председатель Верховного суда Польши (глава суда – ред.) Малгожата Герсдорф не согласилась уйти в отставку, несмотря на то, что президент страны Анджей Дуда проинформировал ее об окончании срока ее полномочий.

Герсдорф считает незаконным изменение законодательства, в соответствии с которым судьи Верховного суда покидают свои посты и выходят на пенсию в возрасте 65 лет. Самой ей уже исполнилось 65 лет.

Во вторник президент Польши проинформировал Герсдорф об окончании срока ее полномочий.

"Что касается моего статуса, то он не изменился после разговора с президентом. Завтра я приду на работу, потому что конституция дат мне 6-летний срок для исполнения обязанностей, и я должна действовать в соответствии с конституцией", — заявила Герсдорф, выступая в сейме страны.

В понедельник стало известно, что Европейская комиссия официально инициировала в понедельник процедуру в отношении Польши для устранения нарушений в сфере права в связи с новым законом о Верховном суде. Польскому правительству предоставлен месяц для ответа на официальное уведомление комиссии.

В соответствии с новым польским законом о Верховном суде, который вступил в силу во вторник 3 июля, судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье для того, чтобы остаться на своем посту.

Нынешний состав Верховного суда был назначен на шесть лет в 2015 году. Уже известно, что 18 из 25 судей пенсионного возраста обратились к президенту для продления срока своих полномочий.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.