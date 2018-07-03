Испанская полиция перехватила в море парусник с 1,5 тонны кокаина

МАДРИД, 3 июл – РИА Новости. Национальная полиция Испании перехватила в открытом море недалеко от Азорских островов (Португалия) парусник, на борту которого обнаружены 1,5 тонны кокаина, сообщили в ведомстве.

Задержаны три члена экипажа – гражданин США и двое граждан Хорватии. Парусник Wall Street под голландским флагом направлялся из Южной Америки к Иберийскому полуострову. В операции участвовали португальские правоохранительные органы.

На борту было обнаружено 5 тысяч евро наличными и дробовик.

В 2017 году был установлен рекорд по количеству изъятых наркотиков — в общей сложности испанские правоохранительные органы изъяли 477 тонн, на 30% больше, чем годом ранее. В том числе 30,89 тонны кокаина, 440 килограммов героина, 16,5 тонны марихуаны, 816 тысяч растений конопли.