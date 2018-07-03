В Палестине отреагировали на сокращение финансирования

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набил Абу Рудейна заявил, что утвержденный израильским парламентом закон о сокращении средств для Палестины можно считать объявлением войны, передает местное агентство "Маан" со ссылкой на заявление Абу Рудейны.

Ранее пресс-служба Кнессета сообщила, что израильские парламентарии утвердили закон о сокращении средств, переводимых Палестинской национальной администрации, на сотни миллионов долларов, которые та выплачивает семьям соотечественников, убитых, раненных или арестованных за нападения на граждан еврейского государства.

"В случае приведения в исполнение этого решения, это приведет к принятию важных решений со стороны Палестины, чтобы противодействовать этому опасному решению, потому что этот вопрос считается красными линиями, которые нельзя ни трогать, ни пересекать, и оно считается объявлением войны народу Палестины, ее защитникам, пленным, погибшим, которые несли знамя свободы ради Иерусалима и создания независимого палестинского государства", — приводит агентство слова представителя Аббаса.

Власти Израиля оценивают ежегодные расходы ПНА на эти цели в 360 миллионов долларов или 7% бюджета и видят в них в них оправдание террора и материальный стимул к его продолжению. Израиль ежемесячно собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления налоги и пошлины в размере около 100 миллионов долларов, которые составляют одну из основных доходных статей бюджета ПНА. Сами палестинцы трактуют выплаты, прекращения которых от них требуют Израиль и США, как помощь жертвам оккупации и говорят, что средства распределяются между 35 тысячами семей.