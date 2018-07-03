Главу фракции парламента Армении обвинили в избиении

ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Начальник охраны лидера парламентской фракции "Царукян" и главы Национального Олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна задержан по подозрению в избиении человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики; в полиции отметили, что пострадавший сообщил, что его ударил и сам депутат.

Отмечается, что в накануне вечером в ереванский медцентр "Армения" был доставлен 50-летний мужчина с диагнозом "правосторонний пневмоторакс" (скопление воздуха в плевральной полости), "перелом ребра", "подкожная эмфизема грудной клетки".

"По предварительным данным, мужчина получил травмы во время инцидента в ереванском спорткомплексе "Олимпаван". При осмотре места происшествия были обнаружены следы крови. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержан Эдуард Бабаян, который во время допроса представился как помощник президента НОК (Национального Олимпийского комитета. — Прим. ред.) Армении", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц". Максимальная санкция по указанной статье – лишение свободы сроком на десять лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователь попросил суд дать санкцию на проведение обыска в квартире подозреваемого.

По данным полиции, пострадавший сообщил, что его сначала ударил сам Царукян, а затем избил охранник депутата и еще один человек, личность которого устанавливается. Отмечается, что в момент инцидента присутствовали глава МЧС Армении Грачья Ростомян и вице-президент НОК Дереник Габриелян.

Ростомян был вызван в среду в Специальную следственную службу в связи инцидентом, сообщила пресс-секретарь министра Сатеник Асилян.

"В связи с инцидентом, произошедшим 2 июля в комплексе "Олимпаван" министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян был приглашен в Специальную следственную службу для дачи разъяснений. Ростомян заявил, что в этот день участвовал в заседании, созванном олимпийским комитетом, после которого покинул "Олимпаван", — написала Асилян на своей странице в Facebook.

Партия "Процветающая Армения" — политическая сила с либеральным уклоном — была создана Царукяном в 2004 году. В марте 2015 года Царукян подал в отставку с поста лидера партии из-за разногласий с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном и руководителем ППА была избрана депутат Наира Зограбян. Однако в феврале 2017 года Царукян вновь возглавил партию. Фракции "Царукян" принадлежит 31 мандат в 105-местном парламенте страны. В правительстве Армении партии принадлежать несколько министерских портфелей.