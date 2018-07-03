В Мумбаи из-за проливных дождей обрушился пешеходный мост

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл — РИА Новости. Пешеходный мост обрушился в Мумбаи в результате проливных дождей, настигших индийский мегаполис в ночь на вторник, сообщает местная полиция.

Согласно ее данным, под тяжестью воды обломки моста упали на находящиеся внизу железнодорожные пути, повредив их и нарушив движение поездов. К настоящему времени отправка всех составов приостановлена на неопределенный срок, информировала компания-оператор Western Railways.

В полиции заявили, что в результате обрушения моста пострадали не менее двух человек. Сейчас на месте работают бригады спасателей, они оказывают содействие в устранении завалов, пытаясь удостовериться, что под обломками нет людей.

Власти ведут расследование случившегося.