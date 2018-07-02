Во Франции освободили двоих человек по делу о подготовке теракта

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Правоохранители Франции освободили двух человек, задержанных в ходе расследования подготовки возможного теракта, передает в понедельник портал France Info.

В рамках дела в субботу были задержаны трое выходцев из Ирана. Двое из них освобождены в связи с отсутствием состава преступления, третий задержанный остается под стражей.

Бельгийские правоохранительные органы ранее сообщили, что предотвратили возможный теракт, который планировали двое подданных королевства иранского происхождения 30 июня во Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемых задержали, возбуждено дело о терроризме.

Сообщается, что прокуратура Парижа еще 28 июня открыла предварительное расследование по делу о преступной группировке, связанной с терроризмом. Следователям предстоит установить, в каких отношениях состояли трое задержанных во Франции с задержанными в Бельгии по делу о готовившемся теракте.