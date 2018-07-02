В ЦИК оценили меры по обеспечению прозрачности выборов в Мексике

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, принимавшая участие в наблюдении за воскресными всеобщими выборами в Мексике, отметила высокую активность избирателей и эффективность мер, предпринятых для обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Согласно информации программы предварительных избирательных данных, кандидат от левых сил на выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор продолжает уверенно лидировать по итогам подсчета 48,05% актов с избирательных участков. Он набирает 53,65 % голосов и побеждает на выборах. Его конкуренты сразу признали свое поражение.

"Выборы прошли при высокой активности избирателей. При этом необходимо отметить эффективность мер, предпринятых законодателем Мексики и избирательными органами для придания прозрачности и демократичности избирательному процессу", — сообщила Гришина РИА Новости по итогам наблюдения.

Она уточнила, что уже к полуночи по местному времени конкуренты и действующий президент страны признали победу Лопеса Обрадора и заявили об уважении воли народа.

"Из недостатков можно отметить то, что в связи с необходимостью выполнения законодательных процедур, например, участок, где мы находились, открылся позже установленного времени. Однако избиратели, пришедшие на выборы, дождались открытия, и было видно, что в этот день они считают главным принять участие в выборах", — добавила представитель ЦИК.