Уголовную ответственность за обвинения Польши в Холокосте отменят с 17 июля

ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Уголовное преследование за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста отменяется с 17 июля.

Обе палаты польского парламента проголосовали в минувшую среду за поправки, исключающие из закона об Институте национальной памяти положение об уголовной ответственности за приписывание Польше или ее народу причастности к гонениям на евреев в период Холокоста. В тот же день документ подписал президент Польши.

В понедельник поправки в закон об Институте национальной памяти опубликованы в "Официальном вестнике". Документ вступит в силу через 14 дней с момента официальной публикации — 17 июля.

Наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозило за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание закон предусматривал за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание "Волынской резни", устроенной в годы войны украинскими националистами.

Закон об уголовной ответственности за вышеуказанные деяния еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасались, что закон мог ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.