Пожар на киностудии в Стамбуле взяли под контроль

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Сильный пожар, вспыхнувший на киностудии в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула, взят под контроль, пострадавших нет, заявил в эфире телеканала NTV глава муниципалитета Юджель Челикбилек.

Ранее турецкие СМИ сообщили о крупном пожаре на киностудии Beykoz Kundura, расположенной на живописном берегу Босфора в здании бывшей обувной фабрики.

"Пожар взят под контроль, в ближайшие полчаса он должен быть полностью потушен. Сгорели деревянные конструкции съемочного павильона. Причина возгорания пока неизвестна. Никаких съёмок на площадке не проводилось. Погибших и раненых нет", — сказал Челикбилек.